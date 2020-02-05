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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:16

Новых случаев заражения коронавирусом в России не зарегистрировано

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Число заболевших китайским коронавирусом 2019-nCoV в России не изменилось, по-прежнему выявлено только два случая, сообщает в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"В результате мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в легкой клинической форме. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в среду на официальном сайте ведомства.

Новый коронавирус в Китае

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 заболевших.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

Мир спрятался за маской

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