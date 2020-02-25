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Что произошло за день: вторник, 25 февраля

Скончался маршал Язов, нулевые тарифы в Системе быстрых платежей вернулись, в церквях появятся камеры наблюдения

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Последний министр обороны СССР и последний остававшийся в живых маршал Советского Союза скончался в возрасте 95 лет. Его похоронят в четверг, 27 февраля, на мемориальном кладбище в Мытищах.

- Рабочая группа отказалась от изменения преамбулы Конституции. Дата голосования по поправкам все еще не определена, но она может быть названа в среду, 26 февраля. Между тем, опрос ВЦИОМ показывает, что суть предлагаемых поправок к Конституции оказалась известна лишь 23% россиян.

- ЦБ решил вернуть нулевые тарифы для банков в Системе быстрых платежей. Совет директоров Банка России обнулил тарифы за обслуживание в СБП на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года.

- Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам не ездить в северные районы страны. Без крайней необходимости не стоит ехать в находящиеся на карантине Ломбардию, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романью. Число зараженных коронавирусом в Италии растет: заболевших почти 300, погибло десять человек. Между тем случаи заражения зафиксированы в Испании, Швейцарии, Австрии, Хорватии. Все заболевшие "привезли" вирус из Италии.

- Бывшего директора ФСИН Реймера освободили по УДО. Экс-чиновник был приговорен в 2017 году к восьми годам колонии и штрафу в 800 000 рублей.

- Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак. 91-летний политик руководил Египтом с 1981 по 2011 годы и был отстранен от власти в ходе "Арабской весны".

- Несколько сахарных заводов в России могут закрыться. "Ведомости" пишут, что в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать три крупных сахарных завода. Последние три года цены на сахар были такими низкими, что не позволяли поддерживать необходимый уровень рентабельности.

- РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях. Это делается в целях безопасности. Камер не будет в алтарях и местах проведения исповеди.

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