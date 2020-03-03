Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует гражданам, вернувшимся из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, сообщать на "горячую линию" в своем регионе РФ о дате и месте поездки за рубеж, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Россияне также должны сообщить по "горячей линии" свою контактную информацию, отмечается в постановлении. Также Роспотребнадзор рекомендует при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью. При этом заболевшие должны уточнить, бывали ли они в странах, где зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, это нужно для оформления больничных листов без необходимости посещения медучреждений (на дому), пояснили в федеральной службе.

Кроме того, в постановлении отмечается, что у всех прибывающих в Россию из Ирана и Южной Кореи будут отбираться пробы на COVID-19 прямо на границе. Отбор проб поручено организовать руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам федеральных бюджетных медучреждений - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ.

Кроме того, все прибывающие из этих стран должны быть взяты под медицинское наблюдение на 14 дней, которое будет проводиться по месту пребывания граждан. Если медики заподозрят у этих людей заражение коронавирусом, их необходимо будет срочно госпитализировать и изолировать, говорится в документе.

Роспотребнадзор также рекомендовал "усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах", принимающих рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии. Больницам, оказывающим помощь стационарно, и аптекам рекомендовано поддерживать запас противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения нового коронавируса, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в случае выявления подозрения на COVID-19 незамедлительно должен быть проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, отмечается в постановлении.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

В России были выявлены два гражданина Китая с коронавирусом, они уже выздоровели. На карантине под Казанью находятся трое заболевших, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess из Японии. 2 марта был выявлен россиянин с коронавирусом, прилетевший из Италии. Таким образом, в России к настоящему моменту зафиксировали шесть подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, подсчитали ранее в Роспотребнадзоре.