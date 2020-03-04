Адвокат фигуранта дела "Сети" прокомментировал расследование двойного убийства

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Осужденного по делу "Сети" (запрещена в России) Максима Иванкина до начала суда допрашивали как свидетеля по делу о предполагаемом убийстве двух жителей Пензы в 2017 году и предложили сдать ДНК на анализ, но он отказался, рассказал его адвокат Константин Карташов.

"На тот момент мы уже знакомились с материалами дела (по "Сети" - ИФ), видели фальсификации в материалах, но из-за опасения того, что подобное может повториться (и с образцами - ИФ) отказались сдавать материалы", - сказал он.

По словам адвоката, еще один фигурант дела Михаил Кульков сдал такие анализы добровольно.

Иванкин знал подозреваемого участника "Сети" Алексея Полтавца, который недавно рассказал журналистам об этом убийстве, но его защита не может утверждать, "что именно этот человек давал интервью", отметил Карташов.

На новый допрос по делу об убийстве Иванкина еще не вызывали, но защита к этому готова.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семь жителей Пензы к срокам от шести до 18 лет колонии за участие в террористической организации. По версии ФСБ, они готовили резонансные теракты в России, чтобы дестабилизировать обстановку. Вину они не признали, заявили, что их пытали, и обжаловали приговор.

21 февраля "Медуза" сообщила об исчезновении 31 марта 2017 года в Пензе Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, которые были знакомы с некоторыми фигурантами дела - Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом. Дорофеева позже нашли убитым в Рязанской области и с трудом опознали, Левченко больше никто никогда не видел.

Полтавец, который уехал из России, признался "Медузе", что Левченко и Дорофеева якобы убили по приказу Дмитрия Пчелинцева (приговорен к 18 годам строгого режима).

Адвокаты осужденных затем сказали, что некоторых фигурантов дела допрашивали по "рязанскому делу" до начала основного процесса, но новых вопросов к ним не возникло. Они выразили уверенность, что если бы у следствия были какие-либо основания для подозрений, они бы это дело не оставили.

После первой публикации "Медузы" родители Левченко пожаловались в прокуратуру и попросили обязать СКР истребовать материалы розыскного дела на их дочь у полиции. 27 февраля управление СК по Пензенской области возбудило по факту исчезновения Левченко дело об убийстве.