Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Адвокат фигуранта дела "Сети" прокомментировал расследование двойного убийства

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Осужденного по делу "Сети" (запрещена в России) Максима Иванкина до начала суда допрашивали как свидетеля по делу о предполагаемом убийстве двух жителей Пензы в 2017 году и предложили сдать ДНК на анализ, но он отказался, рассказал его адвокат Константин Карташов.

"На тот момент мы уже знакомились с материалами дела (по "Сети" - ИФ), видели фальсификации в материалах, но из-за опасения того, что подобное может повториться (и с образцами - ИФ) отказались сдавать материалы", - сказал он.

По словам адвоката, еще один фигурант дела Михаил Кульков сдал такие анализы добровольно.

Иванкин знал подозреваемого участника "Сети" Алексея Полтавца, который недавно рассказал журналистам об этом убийстве, но его защита не может утверждать, "что именно этот человек давал интервью", отметил Карташов.

На новый допрос по делу об убийстве Иванкина еще не вызывали, но защита к этому готова.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семь жителей Пензы к срокам от шести до 18 лет колонии за участие в террористической организации. По версии ФСБ, они готовили резонансные теракты в России, чтобы дестабилизировать обстановку. Вину они не признали, заявили, что их пытали, и обжаловали приговор.

21 февраля "Медуза" сообщила об исчезновении 31 марта 2017 года в Пензе Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, которые были знакомы с некоторыми фигурантами дела - Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом. Дорофеева позже нашли убитым в Рязанской области и с трудом опознали, Левченко больше никто никогда не видел.

Полтавец, который уехал из России, признался "Медузе", что Левченко и Дорофеева якобы убили по приказу Дмитрия Пчелинцева (приговорен к 18 годам строгого режима).

Адвокаты осужденных затем сказали, что некоторых фигурантов дела допрашивали по "рязанскому делу" до начала основного процесса, но новых вопросов к ним не возникло. Они выразили уверенность, что если бы у следствия были какие-либо основания для подозрений, они бы это дело не оставили.

После первой публикации "Медузы" родители Левченко пожаловались в прокуратуру и попросили обязать СКР истребовать материалы розыскного дела на их дочь у полиции. 27 февраля управление СК по Пензенской области возбудило по факту исчезновения Левченко дело об убийстве.

ФСБ Алексей Полтавец Пенза Рязанская область Артем Дорофеев Екатерина Левченко Максим Иванкин

Новости по теме

Новости

Военные следователи сообщили о сокращении дедовщины в армии и росте сексуального насилия

Жителя Рубцовска будут судить за кражу завода

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

ФСБ сообщила Путину об иностранном происхождении фейков про коронавирус

ФСБ сообщила Путину об иностранном происхождении фейков про коронавирус

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Голикова назвала фейками сообщения о массовых заболеваниях коронавирусом в РФ

Фильм "Прощание со Сталиным" получил прокатное удостоверение в России

Фильм "Прощание со Сталиным" получил прокатное удостоверение в России

Минфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума с конца 2017 года

В Кремле не увидели в понятии "государствообразующий народ" почвы для конфликта

В Кремле не увидели в понятии "государствообразующий народ" почвы для конфликта

Заместитель главы Минздрава Краевой освобожден от должности

Заместитель главы Минздрава Краевой освобожден от должности
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');