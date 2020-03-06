Городского депутата в Екатеринбурге госпитализируют против воли после поездки в Италию

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Побывавшего в феврале в Италии депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева госпитализируют по решению Роспотребнадзора. Он сообщил, что получит такое постановление вечером в четверг 5 марта.

По словам Киселева, по возвращении он добровольно поместил себя в карантин 2 марта. 3 марта у политика поднялась температура, он вызвал врача из поликлиники и сдал анализ на коронавирус. Ему назначили стандартную противовирусную лекарственную терапию. Анализ дал отрицательный результат. Несмотря на это его решили госпитализировать. В больницу его увезут 6 марта.

Депутат отметил, что чувствует себя хорошо, температуры у него больше нет и он предпочел бы остаться дом на карантине.