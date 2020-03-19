Что произошло за день: четверг, 19 марта

В РФ умерла пациентка с коронавирусом, Шнуров пойдет в петербургское заксобрание, Пригожин призвал Обаму к ответу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ умерла первая пациентка с коронавирусом. 79-летняя женщина, у которой был выявлен COVID-19, имела целый ряд хронических заболеваний и скончалась в московской больнице из-за оторвавшегося тромба. Слухи о том, что она была преподавателем университета нефти и газа, не подтвердились.

- Число заболевших COVID-19 в России достигло 199 человек. В Москве были заражены 98 человек, но уже пять выздоровели и были выписаны. На фоне распространения заболевания Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ, а также разъяснил, что можно и что нельзя делать на самоизоляции. На совещании у премьера РФ с промышленниками было объявлено о создании Альянса по борьбе с болезнью, который займется тестированием населения. А в Высоко-Петровском монастыре Москвы решили каждый вечер обходить обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса.

- Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму. Бизнесмен потребовал от генпрокурора США возбудить дела также в отношении руководителей Минюста США, парламентариев и дипломатов за незаконное преследование его компании.

- Российские ученые расшифровали геном коронавируса. Как поясняют в НИИ гриппа им. Смородинцева, это исключительно важно для понимания эволюции COVID и динамики его распространения. Однако директор НИИ предупредил, что ждать вакцину от вируса следует не раньше концa 2021 года. Микробиолог из СПбГУ и вовсе предсказал, что большая часть населения Земли переболеет COVID-19.

- Сергея Шнурова выдвинут в Заксобрание Петербурга. Политсовет "Партии роста" рекомендовал выдвинуть музыканта на довыборах 7 июня.