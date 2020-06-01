Суд согласился допросить оперативников ФСБ по делу "Сети"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге Второй Западный окружной военный суд на заседании по делу запрещенной в России организации "Сеть" по ходатайству защиты подсудимого Виктора Филинкова согласился вызвать 2 июня на допрос оперативников ФСБ, которые Филинкова задерживали и составляли оперативно-следственные документы.

"Удовлетворить ходатайство частично (...). Вызвать в суд в качестве свидетелей (сотрудников ФСБ) Беляева, Токарева, Бондарева, Шепелева", - объявил судья Роман Муранов. Он пообещал, что "суд предпримет все необходимые меры для обеспечения допроса".

Адвокат Виталий Черкасов также просил допросить сотрудников пензенского ФСБ, однако суд отказал в удовлетворении этой части ходатайства.

Ранее Филинков сообщил в суде, что сотрудники ФСБ применили к нему физическое насилие после задержания, заставляя выучить признательные показания.

Эксперты-лингвисты пришли к заключению, что фрагменты протоколов показаний Филинкова и осужденного по этому же делу в Пензе Ильи Шакурского являются идентичными, и с большой вероятностью составлены одним человеком. Судья Муранов зачитал эти выводы экспертизы ранее на процессе.

В Петербурге по делу "Сети" проходят 25-летний Филинков и 27-летний Юлий Бояршинов. Филинков не признает вину, рассказав суду, что давал показания под пытками. Бояршинов согласился с предъявленным обвинением.

Еще один фигурант из Петербурга - Игорь Шишкин - заключил досудебное соглашение и был приговорен к 3,3 годам колонии общего режима.

Всего по делу проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, ФСБ расследует дело с осени 2017 года. По версии спецслужбы, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу в России с целью дестабилизировать обстановку в стране.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Они вину не признали и говорили, что дали следователям признательные показания под пытками. Все осужденные приговор обжаловали.