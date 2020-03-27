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Министр науки допустил перенос приемной кампании в вузах

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования, скорее всего, перенесет сроки приемной кампании в вузах, сказал глава ведомства Валерий Фальков. Решение об этом будет принято после каникул.

Пандемия коронавируса

Пока он считает, что нужно готовиться к переносу.

"Я думаю, что в этом году мы должны будем готовиться к тому, что зачислять мы будем позднее, и нам важно будет посмотреть... Учебный год должен начаться с первого сентября, но пока все идет к тому, что если вот спрогнозировать, как будут развиваться события для нас, то один из базовых сценариев - это все-таки небольшое смещение по срокам, по крайней мере, зачисления и, соответственно, вступительных испытаний", - сказал Фальков.

По его словам, многое еще будет зависеть от того, в срок ли проведут ЕГЭ. Минпросвещения и Рособрнадзор должны будут принять решение по срокам в ближайшее время.

Министр напомнил, что вузы должны начать прием документов не позднее 20 июня. Массовый прием документов на очную форму обучения приходится на вторую половину июня, когда завершены ЕГЭ и у выпускников на руках все результаты. В июле обычно организуются вступительные испытания (в вузы, где ЕГЭ недостаточно) и обработка поступивших документов. Затем проходят две волны зачисления: неконкурсное зачисление для льготников в конце июля и затем основная волна - в начале августа.

26 марта замминистра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что пока угрозы переноса основной волны ЕГЭ в России нет. Досрочная волна ЕГЭ, которая должна была начаться 20 марта и в которой должны были участвовать около 32 000 человек, отменена.

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Минобрнауки ЕГЭ Валерий Фальков Минпросвещения Рособрнадзор

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