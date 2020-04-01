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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Клинические исследования вакцины от коронавируса начнутся в РФ в июне на 60 добровольцах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Клинические исследования первой фазы вакцины против коронавирусной инфекции начнутся в России 29 июня 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ в среду.

По ее словам, доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня и после этого будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей - это порядка 60 добровольцев.

"Предполагаем, что такие клинические исследования начнутся 29 июня текущего года", - сказала Голикова.

27 марта глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что на сегодняшний день ФМБА разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины от коронавируса COVID-19, собранной генно-инженерным способом.

По ее словам, задача ФМБА - из семи прототипов выбрать самый эффективный. Скворцова отметила, что эта работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования, и с понедельника, 30 марта, она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения.

Скворцова отмечала, что готовую к применению вакцину от коронавируса можно ждать в РФ не ранее, чем через 11 месяцев.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Татьяна Голикова COVID-19

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