Клинические исследования вакцины от коронавируса начнутся в РФ в июне на 60 добровольцах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Клинические исследования первой фазы вакцины против коронавирусной инфекции начнутся в России 29 июня 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ в среду.

По ее словам, доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня и после этого будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей - это порядка 60 добровольцев.

"Предполагаем, что такие клинические исследования начнутся 29 июня текущего года", - сказала Голикова.

27 марта глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что на сегодняшний день ФМБА разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины от коронавируса COVID-19, собранной генно-инженерным способом.

По ее словам, задача ФМБА - из семи прототипов выбрать самый эффективный. Скворцова отметила, что эта работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования, и с понедельника, 30 марта, она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения.

Скворцова отмечала, что готовую к применению вакцину от коронавируса можно ждать в РФ не ранее, чем через 11 месяцев.