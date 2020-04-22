Две трети россиян готовы пойти на голосование по изменениям в Конституцию

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ (66%) проявляют готовность принять участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституции РФ, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

По данным ВЦИОМ, 15% россиян не планируют голосовать, 19% опрошенных определятся со своей позицией ближе к голосованию.

По оценке экспертов ВЦИОМ, если бы голосование состоялось 22 апреля, как было ранее намечено, то явка составила бы 52-54% от имеющих право голоса. При этом за поправки проголосовали бы 67-68% участников, против - 27-30% респондентов, потенциально готовых голосовать, отмечают социологи.

"Мы продолжим изучать мнения россиян по вопросу поправок к Конституции и прогнозировать исход голосования ближе к завершению пандемии и периода самоизоляции, когда станет известна новая дата этого важнейшего политического события года в России", - сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Всероссийский опрос был проведен 17 апреля по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как сообщалось, голосование по поправкам к Конституции было намечено на 22 апреля, однако 25 марта президент РФ Владимир Путин решил перенести его на другую дату в связи с распространением коронавируса в России. На данный момент в стране зафиксированы 57 999 случаев заболевания.