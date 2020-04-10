Сообщение о 300 заразившихся COVID-19 в Бурятии стало поводом для уголовного дела

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Бурятии Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о заражении 300 жителей Бичурского района коронавирусом. Поводом стало сообщение в фейсбуке пользователя, зарегистрировавшего аккаунт "с территории иностранного приграничного государства".

Дело возбуждено по новой статье 207.1 УК ("публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ставшее поводом для дела сообщение было опубликовано 8 апреля неустановленным лицом "с сетевым псевдонимом "Rinat Kovbasyuk", сообщили в СК. Оно гласило: "В Бичурском районе около 300 заразившихся коронавирусом". Как установило следствие, пользователь преувеличил количество заболевших.

Следствие устанавливает личность автора записи и ищет, где он находится.