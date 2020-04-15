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"АвтоВАЗ" выдал каждому сотруднику две многоразовых маски на неделю

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - АвтоВАЗ принял решение выдавать по две маски в неделю своим сотрудникам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

"Каждому сотруднику "АвтоВАЗа" в первый день работы были выданы две многоразовые барьерные маски для обеспечения дополнительной защиты здоровья. Сотрудникам выданы не медицинские маски. Они могут использоваться в течение 5 рабочих дней. На следующей неделе мы выдадим сотрудникам новые комплекты", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что барьерные маски необходимо носить на территории АвтоВАЗа, а также в автобусах.

"Все выданные маски одинаково эффективны - они с запасом выдерживают пять циклов стирки с сохранением барьерных свойств. Каждому сотруднику выданы рекомендации по их использованию и стирке. Мы рекомендуем менять маску после 6 часов использования и просим не путать выданные маски с одноразовыми медицинскими масками, которые, действительно, необходимо носить 2-3 часа", - сказал представитель завода.

По его словам, маски сшиты на разных фабриках, поэтому могут отличаться друг от друга.

В то же время сотрудники "АвтоВАЗа" в соцсетях обсуждают полученные на заводе маски и выражают сомнения в их эффективности и в соблюдении ГОСТов при пошиве. Некоторые говорят, что собираются шить их самостоятельно.

В управлении Роспотребнадзора Самарской области агентству "Интерфакс" заявили, что "АвтоВАЗ" находится под контролем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В ФМБА России и правительстве Самарской области агентству пока не удалось получить комментарии.

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля 2020 года для предотвращения распространения коронавируса. Впоследствии самарские власти разрешили работать до 30 апреля системообразующим предприятиям, в том числе "АвтоВАЗу". С 6 апреля на заводе возобновили свою работу отдельные подразделения. 13 апреля "АвтоВАЗ" полностью возобновил работу.

По данным на 15 апреля, в Самарской области подтверждены 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, двое из них - сотрудники "АвтоВАЗа".

АвтоВАЗ

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