Клишас напомнил о важности доверия населения к властям

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения, которые вводят в Москве для борьбы с коронавирусом, должны быть разумными и соразмерными, предупредил сенатор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Самое главное, что необходимо при введении ограничительных мер, которые в такой ситуации неизбежны и необходимы, - это разумность и соразмерность", - сказал он "Интерфаксу", комментируя введение пропускной системы для передвижения по городу.

По мнению сенатора, только разумность и соразмерность обеспечат доверие людей к действиям властей, а такое доверие - это "90% процентов успеха".

В конце марта, когда мэрия Москвы ввела режим самоизоляции, Клишас заявил, что такие ограничения могут вводить только Федеральное собрание и президент.

С 15 апреля в Москве введена пропускная система для передвижения в частном и общественном транспорте. Для таких поездок люди должны получить электронные пропуска. Посты ДПС начали проверять их на въездах в город, чтоб привело к пробкам. На входах на все станции метро полицейские начали проверять пропуска у пассажиров, что вызвало массовые скопления и очереди.

Мэр Сергей Собянин назвал это критичной ситуацией для сдерживания инфекции. Он пообещал обдумать меры по автоматизации проверки пропусков, а пока попросил полицию организовать проверку так, чтобы не допускать очередей.

В Кремле отметили, что для "гигантского города" в первые часы ограничительные меры могут срабатывать не слишком гладко и призвали не спешить с выводами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что пропуска ввели из-за недостатка дисциплинированности у москвичей, и утренние скопления он также связал с недисциплинированностью.