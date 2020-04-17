Россия готова рассмотреть просьбу Киева о помощи в борьбе с чернобыльскими пожарами

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия рассмотрит обращение Украины о помощи в борьбе с лесными пожарами в районе Чернобыля, если таковое поступит, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами, речь идет о районе Чернобыля. На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало. В случае, если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике", - сказала она журналистам в ходе брифинга.

Захарова отметила, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продемонстрировал необходимость активизации усилий по линии ООН для преодоления его последствий.

"24 апреля в Нью-Йорке в формате видеоконференции состоится ежегодная встреча межучрежденческой целевой группы ООН по Чернобылю", - сказала она, отметив, что встреча будет приурочена к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

"Актуальность этой работы еще раз показал пожар в зоне отчуждения вокруг станции. Мы высоко оцениваем деятельность упомянутой структуры", - сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, во встрече примут участие представители России, Белоруссии и Украины как наиболее пострадавшие страны, а также основные государства-доноры этой группы.

"Стороны оценят прогресс, который был достигнут в течение 2019 - начале 2020 годов, наметят основные направления дальнейшей деятельности. Мы готовы к сохранению трехстороннего формата взаимодействия по Чернобыльскому досье, в том числе открыты контакты с Киевом, однако это возможно только в том случае, если взаимодействие будет по-прежнему носить неполитизированный характер, и оно должно быть ориентировано на практическое решение реальных проблем пострадавших в результате аварии людей", - добавила Захарова.

О масштабном пожаре в Чернобыльской зоне стало известно в начале апреля. 13 апреля стало известно, что огонь добрался до отселенного города Припять и приблизился на расстояние около 2 км к хранилищам радиоактивных отходов "Подлесный". Украинская полиция сообщила, что в причастности к пожарам в зоне Чернобыльской АЭС подозреваются двое человек.