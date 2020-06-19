Лавров счел чрезмерным внимание Венецианской комиссии к поправке о приоритете Конституции

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Москве с недоумением отнеслись к призывам Венецианской комиссии Совета Европы удалить предлагаемое дополнение к статье 79 Конституции РФ, устанавливающей приоритет российского Основного закона над международным правом.

"Целый ряд стран, которые себя причисляют к развитым демократиям, такие как Германия, Великобритания и ряд других, - у них в законодательстве есть аналогичные резервации, которые гарантируют, что никакие решения, выносимые в их адрес, не должны исполняться, если они противоречат соответствующей конституции", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Министр продолжил: "я даже не понимаю, почему такое чрезмерное внимание уделяется данному конкретному аспекту, который абсолютно легитимен с точки зрения международного права".

Как отметил Лавров, поправка к статье 79 в том виде, в каком она выносится на всенародное голосование, "нацелена на то, чтобы обеспечивать выполнение всех международных обязательств в том виде, в котором они не противоречат Конституции РФ".

"Международные обязательства на Россию накладывают международные договоры, которые Россия добровольно подписывает после того как завершились переговоры, - пояснил глава МИД. Он отметил, что во время процедуры ратификации международных договоров принимаются меры, чтобы убедиться в соответствии конкретного договора Основному закону РФ.

"И в этом смысле все, что ратифицировано РФ на основе Конституции, остается нашими международными обязательствами", - сказал Лавров.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы в своем заключении по проекту поправок в Конституцию РФ заявила, что поправки по статье 79 вызывают вопросы, так как это может сказаться на исполнении Россией решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которые обязательны для выполнения странами-членами Совета Европы, в том числе - и для России.

"У стран нет выбора между тем, выполнять или не выполнять вердикты ЕСПЧ", - отмечается в докладе комиссии.

В документе говорится, что если страна признала юрисдикцию суда, то это означает, что она добровольно берет на себя исполнение его вердиктов.

"Венецианская комиссия ранее выяснила, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять вердикты (ЕСПЧ - ИФ) не подлежащими исполнению... противоречат обязанностям России в рамках Европейской конвенции по правам человека", - говорится в докладе.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Фактически оно будет проходить с 25 июня. Одна из поправок закрепляет приоритет российского Основного закона над международным правом.

Вопрос поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ, был включен в повестку дня 123-го пленарного заседания, которое должно было проходить в Венеции и было отменено в связи с сохраняющейся озабоченностью по поводу пандемии COVID-19. Заключение было принято посредством письменной процедуры.

Венецианская комиссия, официальная Европейская комиссия за демократию через право - консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году.