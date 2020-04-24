В Ульяновске коронавирусом заразились 16 сотрудников скорой помощи

Шесть их коллег продолжают ездить по вызовам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Ульяновске у 16 сотрудников подстанции скорой помощи №4 в Заволжском районе выявили коронавирусную инфекцию, сообщили в областном Минздраве. Чиновники ищут всех, кто контактировал с заболевшими.

Подстанцию закрыли на карантин после того, как коронавирус нашли у сотрудницы, проводившей медосмотры водителей. К пациентам он не выезжала.

Всего на станции работают 28 водителей и 58 медиков. Заразились три водителя и 12 фельдшеров. Состояние заболевших - удовлетворительное.

Продолжают работать шесть сотрудников подстанции, у которых тесты дали отрицательный результат и не проявляются симптомы ОРВИ. На вызовы они ездят в средствах индивидуальной защиты.