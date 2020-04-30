Правительство расширит участие частных клиник в лечении COVID-19

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство решило расширить участие частных медицинских учреждений в профилактике и лечении коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Для начала в девяти регионах чиновники выбрали 33 частные клиники.

Им поручили медицинское наблюдение за 3500 пожилых граждан. 30 апреля правительство решит, как распределить между этими регионами 577,5 млн рублей, выделенные на эти цели.

По словам Мишустина, Минтруд объявил новый конкурс среди частных медицинских организаций для участия в этом проекте.

Премьер призвал губернаторов активно использовать возможности частных медучреждений, "привлекая их к работе со старшим поколением".