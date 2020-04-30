Компания сооснователя Yota закрыла сделку по Эльге

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "А-Проперти" сооснователя Yota Альберта Авдоляна стала владельцем 51%-ной доли в Эльгинском угольном проекте. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 29 апреля, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

"А-Проперти" получила 51% в ООО "УК Эльгауголь", ООО "Эльга-дорога" и ООО "Мечел Транс Восток".

22 апреля "Мечел" сообщил, что продал "А-Проперти" свою долю в Эльге за 89 млрд рублей. Кроме того, в рамках сделки "А-Проперти" погасила задолженность Эльги перед ВЭБом в размере $107 млн.

Всю сумму от продажи Эльги "Мечел" направит на выплаты ВТБ и Газпромбанку пропорционально доле кредиторов. Банки, в свою очередь, согласились продлить срок погашения оставшихся 237 млрд рублей долга до марта 2027 года с возможностью продления еще на 3 года. При этом погашать "тело" долга "Мечел" начнет уже в этом году, с постепенным увеличением выплат.

Долговая нагрузка "Мечела" по итогам реструктуриазции снизится на 30% и составит около 335 млрд рублей.

У компании Авдоляна также есть опцион на 49%-ную долю Газпромбанка в Эльге. Цена опциона для "А-Проперти" - 45 млрд рублей, а общая сумма сделки с учетом погашения долга перед ВЭБом - около 142 млрд рублей. "Для финансирования сделки использованы собственные средства акционеров и заемные средства от консорциума российских банков", - сообщал "Интерфаксу" представитель "А-Проперти".

Эльгинское - одно из крупнейших месторождений в мире по разведанным запасам коксующихся углей. Добыча на месторождении началась в 2011 году, но "Мечел" из-за долгов не смог вложить в проект достаточно денег. В прошлом году добыча на Эльге снизилась на 12% - до 4,3 млн тонн, в то время как по проекту должна была к 2020 году достичь 20 млн тонн.