В МЧС допустили версию возгорания аппарата ИВЛ в коронавирусной больнице

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Возгорание аппарата ИВЛ могло стать причиной пожара в реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге, заявил начальник регионального управления МЧС Алексей Аникин. Он сказал, что эта версия проверяется.

"На шестом этаже больницы загорелся блок реанимационных палат из пяти штук. Всего там было 20 больных - все лежачие. 15 человек с этого этажа вынесли в безопасное место. Пять человек спасти не удалось", - добавил он.

Больница продолжит работу в штатном режиме. Переводить больных в другие стационары не будут.

Ранее прокурор Петербурге Сергей Литвиненко говорил, что погибли пациенты одной палаты, а в соседних помещениях люди не пострадали.

Источник "Интерфакса" говорил, что в реанимации мог загореться аппарат ИВЛ, работавший на предельной нагрузке. По его данным, люди могли отравиться продуктами горения. Все они были заражены коронавирусом.

На место также выезжал руководитель управления СКР по Петербургу Александр Клаус. Уголовное дело по факту возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пожар в реанимации начался после 6 утра во вторник. Пожарные его локализовали примерно за полчаса, а в 9:40 потушили.