В Петербурге потушили пожар в больнице, унесший жизни пяти пациентов с COVID-19

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 09:40 пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Ранее во вторник в пресс-службе петербургского управления МЧС агентству сообщили, что спасатели и оборудование, привлеченные к ликвидации пожара в больнице, проходят дезинфекцию.

В результате инцидента в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга погибли пятеро пациентов с коронавирусом. Очаг пожара располагался в реанимации на 6-м этаже.

Предположительной причиной ЧП стал воспламенившийся аппарат ИВЛ, работавший на предельной мощности. "По предварительным данным, смерть пациентов наступила от отравления продуктами горения", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В 06:55 возгорание было локализовано на площади 10 кв.м. Спасатели эвакуировали 150 человек.

Больница Святого Георгия перепрофилирована в инфекционный стационар и ведет прием инфицированных коронавирусом.

По факту гибели во время пожара пациентов реанимации в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщила пресс-служба городского управления СКР. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Между тем на днях пожар с жертвами произошел в больнице в Москве. Как сообщалось, вечером 9 мая в столице в одном из корпусов на первом этаже в городской клинической больницы номер 50 произошел пожар на площади в 20 кв. метров. Возгорание случилось в реанимации.

"Загорелись личные вещи и оборудование у одного из больных COVID-19", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. В результате пожара скончался один пациент больницы. Порядка 200 человек были эвакуированы. По данным источника "Интерфакса", в данном корпусе проходили лечение в том числе пациенты с COVID-19. "В корпусе находилось около 100 человек с коронавирусом, остальные - с другими заболеваниями", - сказал собеседник агентства.