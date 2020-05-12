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Что произошло за день: вторник, 12 мая

Диагноз Дмитрия Пескова, не справляющаяся с ИВЛ проводка больниц и смерть Константина Крылова

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка также заразилась COVID-19, оба лечатся в больнице.

- Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19. В стране уже 232 243 заболевших, и, по статистике Университета Джонса Хопкинса, РФ уступает только США. В Роспотребнадзоре говорят, что COVID-ограничения в России по-прежнему актуальны, но Татьяна Голикова сообщила, что при соблюдении всех требований санитарных врачей к нормальной жизни можно будет вернуться уже летом. Вице-премьер также опровергла сообщения иностранных СМИ о высокой смертности в РФ, повторив, что в России этот уровень в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом.

- Пять человек погибли в пожаре в петербургской больнице, где лечат больных COVID-19. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Находившийся в палате врач сообщил, что буквально на его глазах загорелся аппарат ИВЛ. Как сообщил источник, причиной возгорания могла стать старая проводка в больнице. По той же причине, предположительно, три дня назад произошел пожар в больнице в Москве. После этих двух схожих ЧП по всей стране начата проверка аппаратов ИВЛ. Производитель аппаратов заверяет, что они прошли проверку под нагрузкой, а их поставки продолжаются.

- ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. Молодой человек планировал нападения на сотрудников правоохранительных органов, теракт он собирался совершить в городе Кимры.

- Якутского шамана увезли в психбольницу. Ранее государственная экспертиза признала Александра Габышева, который отправился в поход, чтобы "изгнать Путина", невменяемым.

- Умер один из идеологов националистического движения в России Константин Крылов. Писателю, главному редактору газеты "Русский марш" было 52 года.

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