Финдиректор "Роснефти" подтвердил переход венесуэльских активов компании к "Росзарубежнефти"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Венесуэльские активы "Роснефти" приобрела госкомпания "Росзарубежнефть", подтвердил финансовый директор "Роснефти" Павел Федоров в ходе телеконференции. Ранее это официально не подтверждалось.

Российское правительство 28 марта 2020 года объявило, что приобрело у "Роснефти" активы в Венесуэле. Они перешли на баланс компании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК. Эта госкомпания не была названа.

Также 28 марта 2020 года Россия в лице Росимущества учредила компанию "Росзарубежнефть", следует из данных ЕГРЮЛ. Это АО было зарегистрировано в Москве с уставным капиталом 322 млрд 752,01 млн рублей, очень большим для новой компании. Объем уставного капитала "Росзарубежнефти" был сопоставим с рынчной стоимостью венесуэльских активов "Роснефти".

В мае стало известно, что "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% венесуэльского "Национального нефтяного консорциума" (ННК), которым владела "Роснефть", а непосредственным владельцем актива стало ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", которое, в свою очередь, в конце апреля перешло в собственность "Росзарубежнефти".

"Роснефть" владела 80% в ННК, остальные 20% - у "Газпром нефти" (MOEX: SIBN). ННК - участник СП с венесуэльской PDVSA, которое разрабатывает месторождение тяжелой нефти в бассейне реки Ориноко "Хунин-6".

15 мая главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена.