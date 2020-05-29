"Дочка" Сургутнефтегаза" "Рион" потратила с августа по декабрь 70 000 рублей на оплату труда персонала

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Дочерняя структура "Сургутнефтегаза" "Рион", создание которой вызвало в 2019 году рост цены обыкновенных акций ее материнской компании на 90%, провела 2019 год весьма консервативным способом, разместив свои средства в инструменты, похожие на депозиты. Это следует из ее бухглтерской отчетности, раскрытой в системе "СПАРК-Интерфакс".

Сам "Сургутнефтегаз" тоже не спешит накачивать "дочку" активами, ограничившись вкладом в уставный капитал в момент ее учреждения.

ООО было зарегистрировано 28 августа в Сургуте. Компания заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Единственный участник ООО "Рион" сформировал уставный капитал компании в размере 10 млн рублей.

Спекулянты рынка увидели за этими словами намерение самое богатой компании России начать использовать накопленные триллионы рублей на покупку акций других компаний или выкуп своих, и разогнали котировки.

"Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций, продать подороже. Это их вопросы, это они подогревают... У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять.... И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять", - говорил глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов журналистам в начале сентября. Но и после этого ожидания от "Риона" продолжали подогревать котировки "Сургута".

Из бухгалтерской отчетности следует, что почти все свои средства "Рион" разместил в финансовые инструменты (за исключением денежных эквивалентов) - 9,8 млн рублей. В отчете о движении денежных средств эта сумма проведена как "прочие платежи". На конец года по этим вложениям "Рион" получил доход (это могут быть и дивиденды, и проценты по долговым финансовым вложениям) - 153 000 рублей. В перерасчете на 125 дней, которые "Рион" существовал в 2019 году, получается примерно 4,55% годовых.

Кроме того, "Рион" потратил 70 000 рублей на оплату труда персонала и 139 000 рублей на платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги.

Новых вложений в 2019 году компания от материнской структуры не получала: ее активы на конец года составили 9,9 млн рублей, чистый убыток - 74 000 рублей.

Заемные средства предприятие не привлекало. О владениями долями в хозяйствующих обществах (эта информация обществами с ограниченной ответственностью раскрывается в ЕГРЮЛ незамедлительно) "Рион" не сообщал.