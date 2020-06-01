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Детский омбудсмен попросила правительство о выплатах и за детей 16 и 17 лет

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила правительство расширить разовые президентские "коронавирусные" выплаты и на детей 16-17 лет.

Пандемия коронавируса

Ответ на это обращение она пока не получила.

11 мая президент Владимир Путин ввел разовую выплату в 10 000 рублей семьям за каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Подать заявление можно до 1 октября на каждого ребенка, имеющего российское гражданство.

12 мая, в первый день подачи заявлений портал госуслуг не выдержал напора желающих и несколько раз падал. К 18 мая было подано заявлений на 10 млн детей.

23 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти выплаты из резервного фонда правительства 197 209 800 000 рублей.

Анна Кузнецова Владимир Путин короанвирус правительство

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