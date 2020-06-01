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Басманный суд продлил до сентября арест одному из фигурантов "дела Голунова"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил до 7 сентября домашний арест бывшему полицейскому Денису Коновалову, который ранее признался на очных ставках, что год назад подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, продлить меру пресечения просило следствие.

Ранее сообщалось, что Коновалов признался в фальсификации доказательств по "делу Голунова" и дал показания на своего начальника - бывшего руководителя отделения по контролю за оборо

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

том наркотиков антинаркотического отдела УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца. Ляховца следствие считает организатором преступления. Сам он вину не признает.

29 мая источник "Интерфакса" сообщил, что Коновалов дал показания на еще одного своего коллегу - Акбара Сергалиева, который, по его утверждению, знал о фальсификации доказательств.

Коновалов, Сергалиев, Ляховец, а также Роман Феофанов и Максим Уметбаев были арестованы 30 января. Месяц спустя Коновалова перевели под домашний арест.

Также 1 июня Мосгорсуд признал законным продление реального ареста четверым фигурантам дела до 7 июня. Апелляции на решение районного суда подали адвокаты бывших полицейских.

2 июня Басманный суд рассмотрит ходатайства следствия, которое попросило продлить им арест на этот раз до 7 сентября.

Бывшим полицейским вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков. Голунов проходит по этому делу потерпевшим.

Журналиста-расследователя задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня суд поместил его под домашний арест, а 11 июня он был освобожден за полной невиновностью. Ляховец уже после ареста говорил, что освобождение журналиста было политическим решением.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов Игорь Ляховец Денис Коновалов Акбар Сергалиев Басманный суд

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