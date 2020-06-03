Вторую партию подаренных России американских аппаратов ИВЛ доставят в Москву 4 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В четверг, 4 июня, в Москву из США прилетит самолет со 150 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Об этом Антонов сказал в эфире программы "60 минут" (ВГТРК). Он назвал этот шаг "конструктивным жестом доброй воли американского президента и американского народа".

"Мы высоко очень оцениваем американскую помощь. Очень рассчитываю, что и американский народ, и американское правительство также позитивно оценило и оценивает ту медицинскую помощь, которую мы оказали в свое время", - сказал российский дипломат.

21 мая в посольстве США в Москве сообщили "Интерфаксу", что 50 американских аппаратов ИВЛ уже переданы РФ. "Это первая часть гуманитарной помощи, которая обеспечит в общей сложности поставку 200 американских аппаратов ИВЛ, стала возможной благодаря щедрости американского народа и инновациям в частном секторе", - заявил тогда собеседник агентства.

В посольстве подчеркнули, что 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие детали будут переданы России на безвозмездной основе, их общая стоимость составит около 5,6 миллионов долларов.

Между тем группа демократов в Палате представителей Соединенных Штатов в мае направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием детально объяснить причины его решения направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких в рамках помощи странам во время пандемии коронавируса.

"Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы предоставляете России крайне важные, необходимые для спасения жизней людей аппараты ИВЛ, в то время, когда они срочно нужны здесь, в Соединенных Штатах, для борьбы с кризисом коронавируса и спасения жизней американцев. Использование долларов американских налогоплательщиков для покупки и доставки аппаратов ИВЛ за границу не может и не должно использоваться для получения политической выгоды", - отмечается в письме.

Письмо было подписано демократами Каролин Б. Малони, Элиотом Энгелом, Нитой Лоуви, Джеймсом Клиберном и Стивеном Линчем. Они потребовали от Трампа до 4 июня предоставить в Конгресс информацию, касающуюся процесса оценки необходимости медицинских поставок в другие страны и финансирования этих поставок.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что за последние месяцы настолько хорошо наладил производство аппаратов ИВЛ, что их теперь вполне можно поставлять за границу - без ущерба для американских пациентов. Глава Госдепа Майк Помпео говорил в мае, что Вашингтон готов предоставить более 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем 60 странам для помощи в борьбе против коронавируса.