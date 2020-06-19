"Эвалар" утроил онлайн-продажи на фоне пандемии

Драйверами продаж среди БАДов стали успокоительные средства

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крупная алтайская фармацевтическая компания "Эвалар" сообщила что в три раза увеличила продажи онлайн в период пандемии.

"Общая выручка предприятия в январе-мае осталась примерно на уровне прошлого года в тот же период - порядка 4 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе компании. - Но имело место перераспределение спроса в пользу диджитал".

В результате на долю онлайн-продаж с учетом их трехкратного роста пришлось 400 млн рублей, или 10% выручки. Существенное увеличение дистанционной реализации продукции началось в марте.

Во многом этот рост в компании связывают "с малоподвижным образом жизни и потребностью справиться со стрессом" в период пандемии. В результате драйверами продаж среди БАДов стали, в частности, успокаивающие средства и препараты для укрепления иммунитета.

"Эвалар" является одним из крупнейших в России производителей фармпродукции. Выручка, по данным компании, в 2018 году составила 9 млрд рублей. Мощность производства составляет 5 млрд таблеток и капсул в год. Кроме того, компания выпускает 6 млн туб и флаконов косметических кремов и масел, 3,5 млн флаконов галеновых препаратов, 3,5 млн упаковок фито-чая в год. С момента основания компания выпускает также БАДы.

Предприятие реализует продукцию в регионах России и в 25 других странах. Ее представительства открыты в Австралии, Франции и Словакии.