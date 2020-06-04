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Река Кола, разрушившая мурманский мост, начала затапливать дачные поселки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кольском районе Мурманской области ухудшается паводковая ситуация, уровень реки Кола, которая ранее разрушила железнодорожный мост между станциями Выходной и Кола, продолжает расти и угрожает поселку, где проживает около 2 тысяч человек. Об этом сообщил журналистам замгубернатора региона Юрий Сердечкин в четверг.

"По состоянию на сегодняшнее утро уровень воды составил 392 см, он прошел точку, которая называется неблагоприятным явлением, она наступает на уровне 370 см, и по тем оперативным данным, которые у нас есть, к сегодняшнему вечеру может преодолеть отметку 400 см, она называется у наших коллег по чрезвычайным ситуациям опасным явлением", - сказал он.

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Сердечкин отметил, что под угрозой оказывается поселок Кильдинстрой.

"По состоянию на сейчас происходит подтопление некоторых дачных поселков (...) В ближайшее время будет организован пункт временного размещения", - сказал замгубернатора.

В настоящее время из дачных поселков вывозят девять семей. Их разместят в гостинице и обеспечат питанием, а дома будут под охраной, чтобы избежать мародерства.

"Оперативная группа МЧС работает в Кильдинстрое, анализирует зоны, которые могут стать зоной подтопления, потому что наши коллеги из Гидрометцентра прогнозируют возможное ухудшение ситуации, во всяком случае в ближайшие сутки улучшения ситуации не прогнозируется", - отметил Сердечкин.

По информации управления МЧС Мурманской области, на утро четверга подтопленными оказались 30 домов и 50 участков в дачном некоммерческом товариществе "Кильдинское".

"ДНТ "Кильдинское" не является населенным пунктом, используется гражданами для строительства дачных домов с хозпостройками. Постоянно проживающих граждан нет", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, по данным Мурманского гидрометцентра, минувшая зима стала рекордной по снегу за всю историю наблюдений. Этот показатель почти вдвое превысил снегозапасы по итогам зимы 2018-2019 года и в целом превышает среднемноголетние показатели на 55%.

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В результате паводка 27 мая река Роста затопила участок федеральной трассы "Кола". Дорожные службы закрыли проезд на автоподъезде к Мурманску в сторону Североморска на участке с 14 км по 15 км. Затопленными оказались складские помещения нескольких предпринимателей и предприятий.

Кроме того, вышла из берегов река Лотта, из-за чего закрыт проезд по автомобильной дороге "Лотта", с 131 по 229 км. Также из-за паводка закрыт проезд по автодороге из села Ловозеро на геофизическую станцию.

1 июня упал мост между станциями Выходной и Кола под Мурманском. По факту обрушения пролета железнодорожного моста мурманский следственный отдел на транспорте расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Власти Мурманской области и ОАО "РЖД" по итогам совещания с главой РЖД Олегом Белозеровым договорились, что железнодорожное сообщение с Мурманском, прерванное 30 мая из-за паводка и последующего обрушения моста, будет восстановлено к 23 июня.

Мурманская область

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