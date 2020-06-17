Песков связал исключительно с коронавирусом беспорядки в Дагестане

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Беспорядки с участием граждан Азербайджана в Дагестане - не рукотворная проблема, а возникшая из-за ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассчитывают, что эти трудности разрешатся.

"С самого начала это хорошо известная ситуация, я могу говорить только за руководство Дагестана, они много всего сделали для того, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать, ситуация, которая не рукотворная, а связана с тем положением, в котором мы все оказались из-за коронавируса", - сказал чиновник.

По его словам, в Кремле с пониманием относятся к возникшим трудностям и учитывают, что в Дагестане сохраняется "более усиленный режим самоизоляции", несмотря на который продолжаются контакты с азербайджанской стороной.

Президенты России и Азербайджана не общались на эту тему, добавил он.

Песков напомнил, что ситуация возникла изначально с момента введения режима изоляции. "Действительно, власти Дагестана очень оперативно сделали палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые на тот момент хотели перейти, вернуться в Азербайджан, но границы были закрыты", - сказал он.

По его словам, ситуацию обсуждали дипломаты и пограничники, они координируют свои действия. Президенту Владимиру Путину докладывал о происходящем глава Дагестана Владимир Васильев.

15 июня около 400 граждан Азербайджана, размещенных в палаточном лагере и в пункте временного размещения в Дербентском районе, попытались перекрыть трассу "Кавказ", требуя, чтобы их выпустили на родину. Подъехавших туда силовиков они забросали камнями и повредили их автомобили. После беспорядков в полиции оказались около 90 иностранцев. В СК заявили, что пострадали девять сотрудников полиции и пять машин. По факту возбуждено уголовное дело в отношении девяти граждан Азербайджана.