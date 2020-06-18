Приговор по делу петербургской ячейки "Сети" огласят 22 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил на 22 июня оглашение приговора по делу о петербургской ячейки террористической организации "Сеть" (запрещена в России). Дату приговора объявил председательствующий судья Роман Муранов.

18 июня с последнием словом выступили подсудимые - 25-летний программист Виктор Филинков и 27-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов.

Филинков отметил, что доказательства его виновности сфальсифицированы, а доводы обвинения - "фантазии, не основанные на материалах дела". Он попросил его оправдать за невиновностью.

"Сконструировано на фантазии - именно так создано "террористическое сообщество "Сеть". И сконструировано плохо: то дата неправильная, то Шепелев (фамилия оперативника, изъявшего одно из главных доказательств - электронный файл с т.н. "Сводом "Сети", фамилия "Шепелев" указана в создателях файла. - ИФ.)", - подчеркнул фигурант.

Ранее Филинков заявлял, что его били, принуждая к даче признательных показаний.

Бояршинов на следствии и в суде давал признательные показания.

"Я никогда не разделял террористических взглядов. Рад, что моя деятельность не нанесла другим вреда. Прошу не выносить мне строгое наказание", - сказал он в последнем слове.

Прокурор 17 июня попросил для Филинкова девять лет колонии, для Бояршинова, с учетом его сотрудничества со следствием - шесть лет.

Адвокаты Бояршинова попросили осудить своего подзащитного на минимальный срок, защитники Филинкова надеются на оправдательный приговор.

Всего по делу проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, дело расследует ФСБ с осени 2017 года. По версии спецслужбы, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу в России с целью дестабилизировать обстановку в стране.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Они вину не признали и говорили, что дали следователям признательные показания под пытками.