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Прокурор попросил для фигуранта дела "Сети" Филинкова девять лет колонии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - На прениях сторон по делу о петербургской ячейке "Сети" (террористическая организация, запрещенная в России) гособвинитель попросил девять лет лишения свободы для Виктора Филинкова. Подсудимый ранее говорил, что вину не признает, и жаловался на пытки.

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Максимальное наказание за участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК) предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до 500 000 рублей.

Второму подсудимому Юлию Бояршинову прокурор попросил шесть лет лишения свободы с учетом его активного сотрудничества со следствием.

Фигуранты дела пензенской ячейки той же организации получили в феврале от шести до 18 лет лишения свободы.

25-летнему программисту Филинкову и 27-летнему промышленному альпинисту Бояршинову вменяют участие в террористическом сообществе, Бояршинову также вменяется хранение взрывчатых веществ. Бояршинов изначально соглашался с предъявленным обвинением. В суде он дал признательные показания. Защита Филинкова считает, что все доказательства виновности по делу сфальсифицированы спецслужбами.

Адвокаты Филинкова просили суд вызвать для дачи показаний четырех следователей ФСБ, которые задерживали подсудимых. Из них показания дал один - старший следователь УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Геннадий Беляев. Он отрицал, что оказывал давление на Филинкова.

По версии ФСБ, межрегиональная организация "Сеть" была создана анархистами ради подготовки терактов во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу в России. Их целью следствие считает дестабилизацию обстановки в стране.

Сеть Иван Шишкин Петербург Виктор Филинков Юлий Бояршинов ФСБ

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