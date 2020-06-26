Глава Минкультуры заявила о крупном ущербе государству из-за проекта "Платформа"

Министр культуры РФ Ольга Любимова Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В деле "Седьмой студии" Минкультуры является потерпевшей стороной в процессе, речь идет о причинении крупного ущерба государству, заявила глава ведомства Ольга Любимова. Она заверила, что министерство принимает меры, чтобы исключить подобные инциденты впредь.

"Безусловно, мы в курсе того, как проходил судебный процесс, конечно, видим и широкий общественный резонанс, - сказала министр. - Нет никакого смысла делать популистские заявления и подменять собой вышестоящую судебную инстанцию, давая оценку законности приговора суда".

По ее словам, теперь Минкультуры совместно с культурным сообществом "прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами, чтобы подобные ситуации не воспроизводились в нашей сфере культуры в дальнейшем".

В ведомстве уже разработаны поправки в законодтельство о культуре. В частности, они предполагают закрепить разделение сфер управления театром, концертной организации, то есть учреждением культуры, прежде всего, в сфере исполнительских искусств между директором и художественным руководителем".

"Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе", - отметила Любимова.

Для примера она привела театр. По закону, у этих учреждений один начальник - художественный руководитель. "Если художественный руководитель сильный, является творческим лидером, то он зачастую становится главным управленцем. А главный менеджер оказывается в позиции его заместителя. Это классическая ситуация, которая определяется действующей законодательной нормой", - отметила она.

По ее словам, в результате получается, что "контракт заключается именно с худруком, и он оказывается ответственным лицом, в том числе за решения менеджмента".

Новый законопроект позволит разделить сферы управления и обеспечить баланс между административно-хозяйственной, финансовой деятельностью и творчеством, сказала Любимова.

"У учредителя появится возможность заключить трудовой договор с двумя лицами: с худруком на художественное руководство и с директором на финансовое руководство, - объяснила она. - В этой конструкции художественный руководитель абсолютно свободен от того, чтобы отвечать за сметы, чеки, расходы, исполнение всех требований финансового контроля. Художник не обязан быть финансистом - он должен созидать. Законопроект сейчас проходит процедуру согласования. Главное, он уже официально одобрен российской трехсторонней комиссией, то есть профсоюзами России".

По ее словам, "этими нововведениями мы фактически исполняем поручение президента России, данное ранее на встрече с деятелями культуры по доработке законодательства и устранению нормативных правовых пробелов".

Мещанский суд продолжает оглашать обвинительный приговор по делу "Седьмой студии". Ранее около 4000 деятелей культуры призвали Любимову изучить экспертизы по этому делу и отозвать иск к фигурантам дела о возмещинии 129 млн рублей ущерба. В пресс-службе ведомства отозвать иск отказались и напомнили, что министерство - потерпевшая сторона по делу.



Бывший глава Минкультуры Александр Авдеев, в свою очередь, заявил, что следует разделять менеджеров, которым можно вменять обналичивание и хищения, и творцов, которые в данном случае по сути страдают за вклад в современное искусство.