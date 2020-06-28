Путин не увидел оснований для утверждений об искусственной природе COVID-19

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Нет никаких оснований говорить о том, что вирус был специально кем-то "вброшен", заявил президент России Владимир Путин.

"Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований. Я думаю, что, если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Президент добавил, что сейчас необходимо противодействовать тому, что произошло, "а не рассусоливать, откуда это взялось".

"Конечно, специалисты думают. Пускай они анализируют, прикидывают, - сказал он. - Нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты. Откуда это взялось - уже другой вопрос".

По его мнению, страны должны объединять усилия для эффективной борьбы с эпидемией, а не обвинять друг друга. "Нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ждет успех, а не пути конфронтации", - заявил Путин.

По данным на 28 июня, в России заболели коронавирусом 634 437 человек. Из них поправились уже 399 087 пациентов, скончались за весь период 9 073 человека.