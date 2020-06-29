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КС отказался рассматривать жалобу на назначение голосования по Конституции

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу Тамары Розунковой на указы президента о назначении голосования по поправкам в Основной закон. Жалоба не соответствует требованиям зкона о КС, говорится в картотеке суда.

Изменение Конституции

Розункова в жалобе, копия которой есть у "Интерфакса", настаивала на несоответствии Конституции указов президента от 17 марта и 1 июня 2020 года "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" и "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".

Заявительница ходатайствовала о приостановке действия указов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию предусмотрено самими этими поправками. В соответствующем законопроекте также говорится, что дата голосования определяется президентским указом. Первоначально общероссийское голосование намечалось на 22 апреля. Из-за коронавируса его отложили и затем назначили на дни с 25 июня по 1 июля. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что изменения, вносимые в Конституцию, вступят в силу только если избиратели одобрят их на всероссийском голосовании.

КС ранее рассматривал поправки и не нашел в них несоответствия Конституции.

Ранее Верховный суд России отклонил несколько жалоб на назначение голосования по поправкам.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 29 июня 2020 годаИзменение Конституции
Конституция Конституционный суд Тамара Розункова

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