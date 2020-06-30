Кадыров отменил карантин для въезжающих в Чечню и "развеял слухи" о новых ограничениях

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании регионального оперативного штаба поручил отменить требование о двухнедельном карантине для всех въезжающих в республику. Он также назвал "слухами" сообщения о том, что с 5 июля в Чечне введут новые ограничения.

По словам Кадырова, теперь приезжим, чтобы пересечь административную границу республики, "достаточно иметь на руках результаты тестирования". Если их нет, анализы у них возьмут на месте.

"Аэропорт "Грозный" работает в штатном режиме. Пассажиры со справками об отсутствии коронавируса или наличия антител могут свободно передвигаться по республике", - написал он в своем телеграм-канале и добавил, что поручил в ближайшее время возобновить железнодорожные пассажирские перевозки.

"Я развеял слухи, что с 5 июля в республике снова вводится режим ограничений. Это всего лишь слухи. В целом эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Больницы возвращаются в штатный режим. Система здравоохранения обеспечена современными СИЗ, медикаментами, ИВЛ, кислородными аппаратами и, самое главное, специалистами высокого уровня. Всего в ЧР на борьбу COVID-19 предусмотрено 2 527 млн рублей. Это средства федерального и республиканского бюджетов. На сегодняшний день освоено 78%", - написал также глава республики.

Он также отчитался о внедрении более 30 федеральных и региональных мер поддержки населения, а также малого и среднего бизнеса.

За сутки в Чечне было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии их было 1708. "1181 выздоровели и выписаны из больниц", - добавил Кадыров.