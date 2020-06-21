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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
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В Чечне с понедельника отменят режим самоизоляции и запрет на передвижения

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отмене с понедельника, 22 июня, ряда ограничений по COVID-19, действующих в республике.

"С понедельника отменяются режимы самоизоляции и "стоп-колеса" на всей территории ЧР. При этом по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 - от ношения масок до соблюдения социальной дистанции", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что сохраняется запрет на массовые мероприятия "от свадеб до религиозных обрядов", на работу предприятий общепита в помещениях и некоторых спортивных объектов.

Авиапассажиры, прибывающие в аэропорт Грозного, по-прежнему обязаны иметь при себе справки об отсутствии COVID-19. Также Кадыров пообещал продолжить "строго контролировать ситуацию на границах, чтобы не допустить новые очаги заболевания".

"Кроме того, поручил проверить всех государственных и муниципальных служащих, сотрудников СМИ на наличие вируса и антител. Также распорядился вернуть к обычному режиму работы больницы и поликлиники, в деятельность которых были внесены коррективы в связи со вспышкой коронавируса", - уточнил Кадыров.

По последним данным, в Чечне COVID-19 подтвержден у 1,6 тыс. жителей, из которых 1 153 человека выздоровели, 20 скончались.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Чечня Рамзан Кадыров Коронавирус

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