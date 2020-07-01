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Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Начало основного голосования по Конституции, новые санкции против "Северного потока-2", вывод американских войск из Германии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России наступил основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Первыми избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Уже к 10:00 по местному времени во многих дальневосточных регионах явка с учетом всех дней голосования превысила 50%.

- Сенат США включил санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета. По мнению авторов предложения, это ускорит введение ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.

- Для Дональда Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах. В Белом доме пояснили, что изначально Трампа не ознакомили с разведданными по РФ и "Талибану" (запрещено в РФ), так как от него не требовалось принять "стратегическое решение", а консенсуса между разведслужбами о достоверности данных нет. Глава Пентагона Марк Эспер также заявил об отсутствии доказательств предполагаемого сговора.

- Трамп одобрил план по выводу 9,5 тысячи американских военных из Германии. В Пентагоне заявили, что одобренное президентом США предложение поможет "сдерживанию России, усилит НАТО, укрепит доверие союзников".

- Джо Байден решил отказаться от проведения предвыборных митингов. Данное решение экс-вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от демократов объяснил заботой о своем здоровье и здоровье сторонников.

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