Создатель Yota получил 20% в операторе вагонов "Аметист"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Альберт Авдолян, создатель оператора Yota и новый инвестор Эльгинского угольного месторождения, получил 20% в операторе вагонов ООО "Аметист", которое ранее на 100% принадлежало экс-гендиректору ООО "Трансойл" Андрею Гомону.

По материалам аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 29 июня. Гомону теперь принадлежит 80% компании.

Согласно "СПАРКу", ООО "Аметист" зарегистрировано в октябре 2018 года в Петербурге, чистая прибыль за 2019 год - 128 млн рублей, выручка - 322 млн рублей. Основной вид деятельности компании - предоставление железнодорожного транспорта в аренду. На 31 декабря у "Аметиста" было 100 полувагонов, полученных в лизинг и сданных в аренду.

В декабре 2019 года "в связи с экономической ситуацией в стране, которая повлияла на снижение арендной ставки на железнодорожные полувагоны ниже уровня лизинговых платежей", владелец "Аметиста" принял решение о досрочном выкупе всех ста лизинговых полувагонов для дальнейшей их продажи, сообщала компания в отчете. В конце декабря было получено согласие лизингодателя - ООО "ФинансБизнесГрупп" (принадлежит "ВТБ Капитал ПР Лизинг") - на досрочный выкуп, и был заключен предварительный договор продажи полувагонов, сообщал "Аметист".

Альберт Авдолян - российский бизнесмен, создатель компании Yota, где его партнером была госкорпорация "Ростех". В апреле этого года структура Авдоляна "А-Проперти" выкупила 51% в эльгинском проекте у "Мечела" Игоря Зюзина с опционом на оставшиеся 49%, которыми владеет Газпромбанк. Также "А-Проперти" контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), основное газодобывающее предприятие Якутии.

Андрей Гомон в 2006-2012 годах возглавлял "Трансойл", в 2012-2013 годах был советником гендиректора АО "Первая грузовая компания". После ухода Гомона с этого поста источники газеты "Коммерсантъ" говорили, что топ-менеджер занимается личными инвестиционными проектами одного из совладельцев "Н-Транса" (тогда - акционер Globaltrans и Global Ports) Константина Николаева, причем они не связаны с транспортным сектором.