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Володин предложил пересмотреть межгосударственные соглашения 90-х годов

Володин предложил пересмотреть межгосударственные соглашения 90-х годов
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В связи с принятием в России поправки о верховенстве российской Конституции над международным законодательством и соглашениями нужно проанализировать все межгосударственные соглашения, которые Россия заключила в 90-х годах и которые действуют до сих пор, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Изменение Конституции

Он также предложил "уведомить все международные организации о принятой норме Конституции, о том, что наша Конституция теперь доминирует над теми решениями, которые приняты или будут приниматься".

Эти предложения спикер высказал на заседании президиума Совета законодателей.

Это следует сделать, с тем, "чтобы наши коллеги из международных организаций, начиная с Парламентской ассамблеи Совета Европы, и заканчивая другими структурами, понимали, что мы будем руководствоваться своей Конституцией и ее положение - доминирующее по отношению к тем решениям, которые могут быть приняты, или уже приняты", добавил Володин.

"Мы с этим сталкиваемся в повседневной жизни и видим, что нам крайне необходимо, чтобы более эффективно мы могли защищать свой суверенитет, не допускать вмешательства в наши дела другие государства", - сказал спикер.

Ранее эту поправку изучила Венецианская комиссия Совета Европы, консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она напомнила, что решения ЕСПЧ обязательны для выполнения странами-членами Совета Европы, в том числе для России. По мнению комиссии, поправка, дающая Конституционному суду России право объявлять вердикты ЕСПЧ не подлежащими исполнению, "противоречит обязанностям России в рамках Европейской конвенции по правам человека". В результате комиссия рекомендовала это положение не включать в Конституцию или переформулировать.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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