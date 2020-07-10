Адвокат Трунов попросил возбудить на Фургала уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми"

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал перед избранием меры пресечения в Басманном суде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Игорь Трунов попросил председателя СКР Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело на хабаровского губернатора Сергея Фургала во фактам гибели детей при пожаре в лагере "Холдоми". Его заявление опубликовано на сайте коллегии "Трунов, Айвар и партнеры".

Юрист считает, что губернатора следует привлечь к ответственности по статьям о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, о причинении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения обязанностей и о халатности.

Трунов отметил, что лагерь располагался на территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск", а по закону ответственность за безопасное развитие таких территорий несет губернатор региона. Лагерь был обустроен "с многочисленными нарушениями", Фургал его открывал и, как считает Трунов, был осведомлен о небезопасной ситуации в палаточном городке, но ничего не сделал, чтобы исправить нарушения.

Слова губернатора на заседании после пожара о том, что "там северный район, ночью холодно, мы должны же предполагать, что там будут ночью включать обогревательные приборы, что там будут розетки, переноски", Трунов считает свидетельством того, что чиновник понимал возможные последствия, в том числе смерть.

Пожар в детском палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Там полностью сгорели 20 палаток из 26. В лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.

Директора лагеря Максима Кузнецова, директора организации-владельца лагеря Виталия Бурлакова и сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева арестовали после случившегося. Последнему предъявлено обвинение по статье "Халатность".

Сергея Фургала 9 июля задержали по делу о нескольких заказных убийствах в 2004-2005 годах. Его отконвоировали в Москву и предъявили обвинение в организации убийств и покушения на убийство. Басманный суд 10 июля выберет ему меру пресечения. Вину он не признает.