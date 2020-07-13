Путин заявил, что летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих других странах

Президент России Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Смертность от коронавируса в России в разы ниже, чем в европейских странах с развитой системой здравоохранения, ежесуточный прирост больных остается стабильным, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что по одному из, я считаю, основных показателей эффективности нашей работы - по летальности, все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения", - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник.

Кроме того, по словам главы государства, ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в России остается стабильным, а количество выздоровевших растет. "В этой связи подавляющее число субъектов РФ приступило к смягчению режимов самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что общенациональное единение в такой сложный период "позволило нам достойно ответить на вызов эпидемии". "Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом, можно сказать, (позволило - ИФ) достойно ответить на вызов эпидемии", - сказал Путин.

В России, отметил он, ежедневно проводится более 300 тыс. тестирований на коронавирус, а по состоянию на 11 июля развернуто 170 377 специализированных коек. "И только 66% задействовано по прямому назначению. И конечно, это позволило нам начать постепенный перевод мобилизованных медучреждений, а это тоже нам удалось сделать достаточно быстро, в штатный режим работы", - сказал президент.

Накануне, 12 июля, оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в России было выявлено 6 615 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных в стране достигло 727 162 человек. Скончались за последние сутки от заболевания 130 человек, число жертв за весь период выросло до 11 335. Поправился и был выписан 501 061 пациент.