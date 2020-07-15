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После убийства аспирантки у историка Соколова изъяли почти 500 патронов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В ходе обыска в квартире обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова обнаружили почти полтысячи патронов, сообщила в среду следователь Виктория Кузнецова, которая проводила первоначальные следственные действия по данному делу.

"При осмотре места происшествия в шкафу были обнаружены коробки с патронами калибром 5,6 мм. Патроны находились в коробках, а коробки - в пакете. В каждой коробке - по 50 патронов. Всего было 10 коробок", - рассказала следователь на заседании Октябрьского районного суда. Она отметила, что одна из коробок была вскрыта.

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Следователь Никитин, который принимал участие в дальнейшем производстве по делу, уточнил, что всего у Соколова изъяли 484 патрона.

По словам свидетелей, выступивших в судебном заседании в среду, в этом же шкафу обнаружили и мелкокалиберный обрез, из которого, предположительно, Соколов стрелял в девушку.

Следующее заседание по делу историка состоится 27 июля. По версии обвинения, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве ревности 63-летний Соколов четыре раза выстрелил из обреза в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а также душил ее.

Девушка погибла. Спустя сутки историк попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив части тела в реке Мойке.

Соколов - бывший доцент СПбГУ, кавалер французского ордена Почетного легиона (лишен этой награды), крупный специалист по военной истории Франции.

Хроника 09 ноября 2019 года – 15 июля 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Олег Соколов Петербург

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