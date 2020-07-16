Что произошло за день: четверг, 16 июля

Новые обвинения Великобритании в адрес России, угроза Азербайджана армянской АЭС и возможный перенос единого дня голосования

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава МИД Великобритании обвинил РФ в попытке вмешательства в выборы 2019 года. Делала это Россия, по версии Лондона, "путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов". Кроме того, в Великобритании заявили, что российские хакеры пытались похитить информацию о разработке британской вакцины от COVID-19. Глава РФПИ объяснил, что России нет смысла красть данные о британской вакцине, потому что российская компания "Р-Фарм" и так ведет переговоры с британской AstaZeneca.

- Мосгорсуд не стал менять Фургалу меру пресечения, он остается под арестом. В СКР заявляют, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора к убийствам: совершены они были на фоне передела бизнеса по перепродаже металлолома. Адвокат Фургала заявил, что обвиняемый в курсе митингов в Хабаровске в его поддержку, но массовые акции не одобряет.

- Мосгорсуд оставил журналиста Сафронова под арестом. Его защитникам впервые показали материалы, содержащие гостайну. Как рассказал адвокат Сафронова, ФСБ получила информацию о том, что журналист передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР.

- Памфилова допустила перенос единого дня голосования на лето из-за школьников. Глава ЦИК пояснила, что в случае растянутого на несколько дней голосования сентябрь - самый неудачный для этого месяц.

- Шествие "Бессмертного полка" перенесено на неопределенный срок. Организаторы заявили, что 26 июля мероприятие решено не проводить из-за эпидемиологической ситуации в регионах России. Новую дату не называют.

- Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч. В целом по России за сутки выявлено 6 428 новых заболевших, в Москве - 531, и прирост случаев инфицирования в столице опустился до минимума с 4 апреля. Сергей Собянин заверил, что реальные данные о заражении в городе никто не скрывает.

- Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении. В Баку заявили, что удар по Мецаморской АЭС обернется для соседней страны огромной трагедией. Азербайджан сообщил, что утром в четверг Армения возобновила боевые действия на товузском направлении границы. К концу дня в Баку заявили, что убит еще один азербайджанский военный.