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Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июля

Лондон пытается обойтись без Huawei, на Дальнем Востоке возобновились митинги, московский ТЦ отказался торговать армянскими абрикосами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Хабаровске восьмой день продолжаются митинги в поддержку губернатора края Сергея Фургала. Люди вновь вышли на улицы, несмотря на 30-градусную жару. Также на несанкционированные акции в воскресенье вышли жители Комсомольска-на-Амуре и Владивостока.

- Задержанных накануне у Госдумы ЛГБТ-активистов отпустили из полиции. Почти всех участников одиночных пикетов против поправок в семейный кодекс отпустили без протоколов с обязательством о явке, кроме журналистки Милы Земцовой. На нее составили протокол за организацию серии пикетов и оставили в ОВД на ночь.

- Великобритания обратилась к Японии за помощью в создании сети 5G без Huawei. По данным Nikkei, альтернативными поставщиками оборудования могут стать японские NEC Corp и Fujitsu Ltd. Также, по данным СМИ, Лондон негласно объяснил представителям Huawei запрет на участие в развертывании 5G давлением со стороны США, хотя официально британские власти настаивают, что решение было принято без влияния Вашингтона.

- Посольство Армении в РФ сообщило, что московский рынок "Фуд Сити" отказался торговать армянскими товарами. По данным Минэкономики страны, руководство рынка объяснило отказ принять фуры с абрикосами и черносливом стремлением избежать конфликтов между армянами и азербайджанцами. Кроме того, события на армяно-азербайджанской границе повлияли на работу еще нескольких оптовых торговых центров в Москве и Петербурге.

- Париж, Рим и Берлин выразили готовность обсудить санкции за нарушение оружейного эмбарго в Ливии. Также лидеры Франции, Италии и ФРГ в совместном заявлении попросили генсека ООН назначить спецуполномоченного в регионе.

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