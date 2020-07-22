Производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М" возобновил их поставку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии", КРЭТ) возобновляет с 22 июля поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" (ИВЛ) в рамках заключенных контрактов, сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что предприятие также перепроверяет ранее поставленные изделия на местах установки.

Представитель КРЭТа. уточнил, что Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на аппараты ИВЛ "Авента М".

Пожары в больницах

Как сообщалось, Росздравнадзор с 12 мая приостановил обращение аппаратов модели "Авента-М", произведенных с 1 апреля. Они использовались для медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары, в результате которых погибли шесть человек.

Аппараты модели "Авента-М" выпускаются Уральским приборостроительным заводом, входящим в КРЭТ. Выпуск аппаратов серии "Авента" начался в 2012 году. Как отмечают в концерне, всего за 30 лет завод поставил в больницы России и СНГ более 20 тыс. единиц оборудования.

14 мая в концерне сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на входящем в КРЭТ "Уральском приборостроительном заводе", который производит аппараты. Ранее сообщалось о планах УПЗ до конца мая в десять раз увеличить мощности по выпуску аппаратов ИВЛ – до 100 единиц в день.

По данным портала госзакупок, аппараты модели "Авента-М" закупали медучреждения ФСИН. Аппараты предыдущей модели "Авента" – госпитали Росгвардии и Минобороны.

Кроме этого аппараты "Авента-М", в частности, поставлялись в США для лечения больных коронавирусом. После случаев воспламенения аппаратов в Москве и Петербурге США заявили, что пока не будут использовать эти аппараты.

В марте 2020 года КРЭТ был выбран единственным поставщиков аппаратов ИВЛ для закупок Минпромторга. Изначально министерство должно было закупить 5700 аппаратов. Позднее это число было увеличено до 6 711. Всего, вместе с учетом закупок региональных Минздравов и медучреждений, концерн должен был в 2020 году поставить около 11 тыс. аппаратов.