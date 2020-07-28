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Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Михаил Дегтярев заверил в своем уважении к протестующим сторонникам Сергея Фургала. При этом он призвал хабаровчан не участвовать в стихийных митингах и рассказал об изъятых на субботнем шествии ножах и топоре. Свой отказ выйти к протестующим врио губернатора обосновал занятостью на работе. Также Дегтярев назвал разумным требование жителей края об открытом суде над Фургалом.

- Дональд Трамп назвал "очень продуктивным" свой недавний разговор с Владимиром Путиным. При этом называть темы беседы и отвечать на вопрос, обсуждали ли они предписываемые России выплаты "Талибану" (движение запрещено в РФ), президент США отказался.

- "Автодор" объявил тендеры на строительство восьми этапов трассы М-12 Москва-Казань. Общая сумма по всем конкурсам превышает 500 млрд рублей. Заявки принимаются до 17 августа, итоги планируется подвести 28 августа.

- Пожар в женском СИЗО-6 на юго-востоке Москвы потушили. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Источник "Интерфакса" сообщал, что амбулаторная медпомощь потребовалась девяти женщинам. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

- В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом и пневмонией. Общее количество умерших от COVID-19 в столице увеличилось с 4 411 до 4 421 человека.

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