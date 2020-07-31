После ДТП с микроавтобусом в Крыму задержали организатора перевозки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следователи получили доказательства нарушения правил безопасности перевозчиком, микроавтобус которого врезался в грузовик в Крыму, сообщается на сайте СК РФ в пятницу.

"Уже получены доказательства нарушения лицом - организатором этой перевозки - правил безопасности, которые привели к трагедии. В связи с этим данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что установлены личности всех погибших, среди которых жители Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута и Омска, а также жители Крыма.

"Продолжается работа по выяснению обстоятельств получения водителем лицензии для осуществления пассажирских перевозок, изучается документация, изъятая на месте трагедии, о прохождении водителем медицинского и технического контроля", - отмечается в сообщении.

Кроме того, следствие обратилось к прокурору для решения вопроса об определении подследственности по делу о нарушении правил дорожного движения, возбужденного полицией для дальнейшего их соединения в одно производство.

Микроавтобус Mercedes, который вез туристов из Краснодара, рано утром 31 июля врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем. В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя.

Семь пострадавших в аварии, включая беременную, госпитализированы в разные больницы. Двоим детям оказали помощь амбулаторно – отец их забрал.

По данным МВД, микроавтобус был взят перевозчиком в аренду, перевозки осуществлялись по заказу. Предварительно установлено, что лицензия у перевозчика есть, нарушений в путевых документах не обнаружено.

Возбуждено два уголовных дела: по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверки начали прокуратура и Ространснадзор.

На территории Белогорского района введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.