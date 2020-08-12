В ВОЗ заявили, что ждут от РФ гарантий безопасности новой вакцины

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские власти обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для возможной преквалификации разработанной в стране вакцины от COVID-19, но в организации ждут дополнительных данных по этой разработке и гарантий безопасности нового препарата, заявили в представительстве ВОЗ в РФ.

"Преквалификация ВОЗ любой вакцины включает скрупулезное рассмотрение и оценку всех необходимых данных по безопасности и эффективности, полученных в ходе клинических испытании", - говорится в комментарии технических экспертов ВОЗ, поступившем в "Интерфакс".

При этом эксперты ВОЗ подчеркнули, что ускоренная разработка вакцины должна осуществляться в соответствии с установленными процедурами для каждого этапа создания препарата, "чтобы гарантировать, что любая вакцина, которая, в конечном счете, начинает производиться, безопасна и эффективна".

"ВОЗ ожидает получение деталей и всех сопутствующих данных, связанных с разработкой этой вакцины", - заявили в российском представительстве международной организации.

При этом там отметили, что "любая конечная вакцина станет общественным благом мирового масштаба, и ВОЗ призывает предоставить быстрый, справедливый и равный доступ к вакцинам от коронавируса по всему миру в соответствии с принципом "никто не должен остаться в стороне". "Солидарность - ключ в этом процессе", - заявили в ВОЗ.

Вместе с тем, в организации отметили, что приветствуют факт регистрации вакцины в медицинском реестре РФ, а также все подвижки в разработке препарата.

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что "начиная с января 2020 года, ВОЗ на глобальном уровне направляет и ускоряет процесс разработки вакцины".

"Так как пандемия угрожает жизням людей и экономикам стран, важно продолжить вкладывать средства в разработку лекарственных средств и вакцин, а также ускорение таких разработок, что поспособствует снижению уровня передачи заболевания, сокращению числа заболевших и умерших", - отметили в организации. "Но ускоренная разработка не может и не должна идти в ущерб безопасности", - подчеркивают эксперты ВОЗ.

Российская вакцина от коронавируса

Во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система").

Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил в безопасности российской вакцины. По его словам, препарат начнут выпускать в ближайшие две недели. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что всю Россию планируют обеспечить вакциной в течение года.