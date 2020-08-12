Скандальный приют для животных в Якутске передали новому владельцу

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Благотворительный фонд "Помоги выжить" стал новым владельцем пункта передержки безнадзорных животных в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба департамента ветеринарии Якутии.

"Проведен электронный аукцион на оказание комплекса услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Якутска. Победителем объявлен благотворительный фонд "Помоги выжить", директор Екатерина Безрученко", - говорится в сообщении.

Кроме того, департамент ветеринарии Якутии и окружная администрация Якутска заключили соглашение об осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2020 год.

"В рамках заключенного соглашения муниципальному образованию перечислена субвенция из госбюджета Якутии", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в начале июля власти Якутска передали пункт передержки безнадзорных животных в безвозмездное пользование некоммерческой организации "Фонд помощи животным". Однако позднее Фонд отказался от этой работы.

В начале 2020 года пункт передержки животных в Якутске стал фигурантом нескольких скандалов.

В январе руководитель зоозащитного центра "ВИТА" Ирина Новожилова заявила журналистам, что сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и мороза в 50 градусов в пункте передержки животных в Якутске. В феврале жители города обнаружили на уличных столбах объявления о том, чтобы владельцы забрали своих животных из пунктов передержки, иначе те будут убиты.

В начале марта в пункте передержки было выявлено бешенство у одной из собак. Пункт закрыли на карантин, а более 200 животных по приказу главы городского управления ветеринарии уничтожили. Событие вызвало широкий общественный резонанс. МВД и прокуратура проводили проверку. Руководитель департамента ветеринарии Якутии Василий Бураев был снят с должности.

Более 20 известных артистов России обратились к генпрокурору, главе Следственного комитета и министру внутренних дел РФ с просьбой привлечь к ответственности виновных в жестоком обращении с собаками и кошками в пункте передержки Якутска.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева провела встречу с волонтерами и общественниками города о передаче пункта передержки под ведомство некоммерческой организации.