Что произошло за день: суббота, 15 августа

Разговор Путина и Лукашенко, прощание с погибшим участником протестов в Минске, первая партия вакцины от коронавируса и ЧП на шахте в Коми

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минске попрощались с погибшим участником протестов. Сотни человек пришли на церемонию прощания с Александром Тарайковским, но большинство - по оценке СМИ, несколько десятков тысяч - собрались на месте гибели мужчины. Вечером акции протеста начались у зданий государственных каналов "Беларусь 1" и ОНТ.

- Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии. Лидеры во время телефонного разговора выразили надежду на скорейшее урегулирование обстановки. Позднее Лукашенко заявил, что Путин пообещал всестороннюю помощь на случай внешней военной угрозы. Президент Белоруссии заявил, что в стране начали проявляться признаки внешнего вмешательства, а также призвал увольнять рабочих за участие в забастовках.

- В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса. О запуске производства было объявлено в субботу. Между тем за сутки в стране был зарегистрирован 5 061 случай заражения. В Крыму установлен очередной антирекорд: там зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.

- Валерия Цепкало объявили в розыск в России. Согласно базе данных МВД, экс-кандидата в президенты Белоруссии разыскивают по уголовной статье. Его пресс-секретарь Алексей Урбан рассказал, что политика могут обвинить во взяточничестве по заявлению турецкого бизнесмена, живущего в Белоруссии.

- Четыре горняка погибли в результате ЧП на шахте в Коми. "Воркутауголь" сообщила, что причиной обрушения галереи углеподачи на шахте "Воргашорской" могло стать нарушение правил безопасности. Возбуждено уголовное дело.

- В Башкирии задержали группу протестующих против разработки горы Куштау. Адвокат Эмиль Галимов сообщал, что речь идет о 22 задержанных. Активисты пытались не пропустить тяжелую технику к месторождению известняка, которое планирует разрабатывать "Башкирская содовая компания".

- Тысячи фанатов Виктора Цоя пришли на его могилу в годовщину гибели. Поклонники музыканта приносили цветы, некоторые собирались группами и пели под гитару песни "Кино".